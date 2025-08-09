¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Onda Estudiantil

Los horarios del Finde Estudiantil

Este sábado es el de los colegios “chicos” en el que estarán presentes veinte instituciones de la provincia.

Sabado, 09 de agosto de 2025 12:03

Hoy inician los tradicionales “Finde Estudiantil” en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La cita es a partir de las 13, horario en el que los estudiantes ya podrán ingresar al estadio para vivir una tarde mágica de llena de color e ilusión.

Hoy inician los tradicionales “Finde Estudiantil” en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La cita es a partir de las 13, horario en el que los estudiantes ya podrán ingresar al estadio para vivir una tarde mágica de llena de color e ilusión.

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio 23 de agosto para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

A las 13 se abrirán las puertas del estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para que los estudiantes puedan ingresar y ocupar sus lugares.

A las 14 esta previsto que comience la jornada y a las 14.30 se cierran las puertas del estadio, es decir, que ya nadie podrá ingresar desde ese horario.

Hoy participarán veinte instituciones educativas:

Bloque 1

  • Colegio Blaise Pascal
  • Esc. Municipal Nº 1 “Marina Vilte”
  • Bachillerato Prov. Nº 2
  • Secundario 2
  • Secundario 43
  • Polimodal 3
  • Colegio Nuevo horizonte Nº 2 – Monterrico
  • Secundario 1
  • Colegio Antonio María Gianelli
  • Colegio Del Salvador
  • Colegio Secundario Nº 32
  • EET Nº 1 “Ing. Luis Michaud”
  • Secundario 34
  • Secundario 62 “San Juan Bautista de La Salle”
  • Secundario 6
  • Colegio Pablo Pizzurno
  • Bachillerato Prov. Nº 21

Bloque 2

  • EMDEI
  • Colegio Mayor Jujuy
  • IPSEL
  • Bachillerato Prov. 6
  • Bachillerato Prov. 16
  • Colegio Remedios de Escalada
  • Colegio Nº 2 “Armada Argentina”
  • Colegio Jean Piaget
  • Escuela de Minas
  • Colegio Divino Redentor
  • Che-il
  • Secundario 33
  • Cristo Rey
  • Bachillerato Prov. 15
  • Secundario 39
  • Secundario 54
  • Secundario de Artes 42
  • EET Nº “Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico

 

