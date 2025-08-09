Los horarios del Finde Estudiantil

Hoy inician los tradicionales “Finde Estudiantil” en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La cita es a partir de las 13, horario en el que los estudiantes ya podrán ingresar al estadio para vivir una tarde mágica de llena de color e ilusión.

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio 23 de agosto para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

A las 13 se abrirán las puertas del estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para que los estudiantes puedan ingresar y ocupar sus lugares.

A las 14 esta previsto que comience la jornada y a las 14.30 se cierran las puertas del estadio, es decir, que ya nadie podrá ingresar desde ese horario.

Hoy participarán veinte instituciones educativas:

Bloque 1

Colegio Blaise Pascal

Esc. Municipal Nº 1 “Marina Vilte”

Bachillerato Prov. Nº 2

Secundario 2

Secundario 43

Polimodal 3

Colegio Nuevo horizonte Nº 2 – Monterrico

Secundario 1

Colegio Antonio María Gianelli

Colegio Del Salvador

Colegio Secundario Nº 32

EET Nº 1 “Ing. Luis Michaud”

Secundario 34

Secundario 62 “San Juan Bautista de La Salle”

Secundario 6

Colegio Pablo Pizzurno

Bachillerato Prov. Nº 21

Bloque 2