25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Triple Crimen
triple femicidio
Onda estudiantil
Claudio Contardi
Belén
Con más de 112 sucursales y 150.000 comercios
Empleados estatales
Círculo Odontológico de Jujuy
retenciones
Jubilaciones
DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

Informacion General

El 1 de octubre inicia el cronograma de pagos

Se extenderá hasta el sábado 4.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 11:11

Tesorería de la provincia dio a conocer el cronograma de pagos correspondientes al mes de septiembre 2025 que iniciara el 1 de octubre cuando perciban sus haberes Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

El 2 será el turno de Municipios, Administración central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano

El 3, Educación Nivel inicial, primario, secundario y superior.

Y finalmente, el sábado será el turno de Organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y funcionarios.

