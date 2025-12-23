Feria productiva hoy en Tumbaya

En el predio de la Casilla de Información Turística de Tumbaya (ubicado en el acceso sur) hoy desde las 8.30 se realizará la Gran Feria de Navidad, donde los vecinos y visitantes podrán adquirir productos de la zona con muy buena calidad y a precios realmente convenientes.

Desde las diferentes comunidades de la jurisdicción comunal, llegaran productores agrícolas y ganadores, artesanos, cocineros, emprendedores, pasteleros regionales y demás para ofrecer su producción. La venta se extenderá hasta las 15 y se dispondrá de mucha variedad y calidad.