Choque en cadena en ruta 66

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves provocó un importante caos vehicular en la Ruta Nacional 66, a la altura de la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy. El hecho se registró alrededor de las 8, en el carril sur-norte, cuando por razones que se investigan uno de los automóviles implicados redujo la velocidad de manera repentina, lo que desencadenó una colisión en cadena que afectó a cuatro rodados.

Como consecuencia del impacto, una mujer resultó herida con diversos golpes en su cuerpo, por lo que debió ser asistida en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladada al hospital Pablo Soria para una evaluación médica más exhaustiva. Afortunadamente, el resto de los ocupantes de los vehículos resultaron ilesos, aunque los daños materiales fueron de considerable magnitud.

En el lugar trabajan efectivos de Seguridad Vial y de la Policía de la Provincia, quienes llevan adelante las pericias para establecer las causas exactas del accidente. Debido a la intervención de los equipos de emergencia y tareas en la zona, el tránsito permanece reducido a media calzada, generando demoras en el ingreso a la capital jujeña.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con extrema precaución por el sector, respetar las indicaciones del personal vial y, en lo posible, buscar vías alternativas para evitar mayores inconvenientes.