Servicios municipales en la capital por la Navidad

Con motivo del asueto administrativo y el feriado por Navidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy precisó cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales hoy, mañana y el viernes 26.

En transporte y movilidad urbana, hoy el transporte alternativo funcionará con Tarifa 1; el transporte urbano brindará servicio habitual hasta las 21; los ascensores urbanos 1 y 2 funcionarán de 6 a 19. El estacionamiento tarifado funcionará con servicio normal.

Mañana el transporte alternativo funcionará con Tarifa 2; el transporte urbano reiniciará el servicio con unidades reducidas desde las 17; los ascensores urbanos 1 y 2 y el estacionamiento tarifado no brindarán servicio.

El viernes 26 el transporte alternativo funcionará con Tarifa 1; el transporte urbano tendrá servicio con unidades reducidas; los ascensores urbanos 1 y 2 funcionarán de 8 a 20. El estacionamiento tarifado será normal.

Recolección de residuos

El cronograma de servicios prestado por el municipio hoy en recolección domiciliaria será normal; los servicios especiales serán normales; y limpieza y barrido el turno mañana normal y por la tarde no habrá servicio.

Mañana no habrá servicio de recolección ni limpieza urbana.

El viernes la recolección domiciliaria será normal; los servicios especiales serán normales; limpieza y barrido no tendrá servicio.

Servicios de Limsa

Hoy la recolección domiciliaria, comercial y patógena será normal. El barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal y contenedores para escombros serán normales. Se suspenderá el servicio a partir de las 20, y se retomará mañana jueves desde las 21.

El viernes todos los servicios contarán con funcionamiento normal.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se solicitó la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia.

Ante cualquier consulta, se puede comunicarse al 0388 313-1807.

Desde hoy al viernes, los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 para visitas y de 8 a 13 el área de Administración.

En calle Güemes

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informó que se implementará una restricción temporal de estacionamiento vehicular sobre calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez. La medida tiene como objetivo descongestionar el tránsito vehicular en la zona y se llevará a cabo hoy miércoles 24, y martes 30 y miércoles 31 de la próxima semana.

Desde el área municipal se solicita a los conductores tomar los recaudos necesarios, respetar la señalización dispuesta en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar, a fin de garantizar una circulación más fluida y segura.