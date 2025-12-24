Destacan a productores ganaderos sanantoneños

El intendente de San Antonio, Álvaro De Bedia entregó certificados a productores locales que finalizaron los procesos formativos ganaderos desarrollados durante el año en articulación con instituciones provinciales.

En esta oportunidad junto al presidente del Concejo Deliberante, Antonio Fermi, reconoció a quienes completaron las prácticas del proceso hídrico iniciado el año pasado, incorporando herramientas fundamentales para optimizar el uso del recurso hídrico y fortalecer las prácticas ganaderas.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Juan Cabeza y fueron coordinadas con la Dirección de Agricultura Familiar y la Fundación Jujuy Ganadera, en el marco de una política sostenida por el municipio acompañando a familias rurales con conocimientos concretos y aplicables.

De esta manera, se continúa apostando al trabajo conjunto, la capacitación y el desarrollo productivo.