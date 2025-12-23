24°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

boxeo
básquet
PALPALÁ
Purmamarca
Premios Olimpia
San Antonio
Navidad 2025
Productos de calidad
regional
Navidad 2025
boxeo
básquet
PALPALÁ
Purmamarca
Premios Olimpia
San Antonio
Navidad 2025
Productos de calidad
regional
Navidad 2025

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Productos de calidad

Feria productiva hoy en Tumbaya

Se podrá adquirir todo lo necesario para la cena de esta noche. 

Martes, 23 de diciembre de 2025 23:38
Calidad | Variedades de papas y otros productos andinos al alcance de la mano a precios convenientes.

En el predio de la Casilla de Información Turística de Tumbaya (ubicado en el acceso sur) hoy desde las 8.30 se realizará la Gran Feria de Navidad, donde los vecinos y visitantes podrán adquirir productos de la zona con muy buena calidad y a precios realmente convenientes.

Desde las diferentes comunidades de la jurisdicción comunal, llegaran productores agrícolas y ganadores, artesanos, cocineros, emprendedores, pasteleros regionales y demás para ofrecer su producción. La venta se extenderá hasta las 15 y se dispondrá de mucha variedad y calidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD