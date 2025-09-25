El Círculo Odontológico moderniza sus instalaciones con la reinauguración de su Salón de Materiales

El Círculo Odontológico de Jujuy invita a todos los profesionales de la odontología a la reinauguración de su modernizado Salón de Materiales, un evento que marcará un antes y un después en la oferta de equipamiento para el sector. La cita será el jueves 25 de septiembre, de 19 a 21 horas, en la sede de la institución, ubicada en Avenida Fascio N° 1036.

La velada está planteada como una oportunidad única para que los colegas se reencuentren, compartan experiencias y, fundamentalmente, conozcan de primera mano las últimas novedades en tecnología dental. El plato fuerte de la noche será la presentación oficial de la nueva línea de sillones odontológicos 2026, también se presentará equipamiento de última generación y se suman materiales para los profesionales.

Más allá de lo netamente profesional, el Círculo Odontológico ha preparado un encuentro distendido y agradable. Los asistentes podrán disfrutar de un lunch en un ambiente de camaradería, acompañado de música ambiental. Además, se darán a conocer promociones y beneficios exclusivos disponibles especialmente para los socios presentes en el evento.

La institución refuerza así su compromiso de estar a la vanguardia y ofrecer a los odontólogos locales las mejores herramientas para el ejercicio de su profesión. La entrada es libre y gratuita para todos los profesionales interesados.