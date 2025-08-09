¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Foro Nacional
Onda estudiantil
Turismo
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Monterrico
conflicto ucrania rusia
estafas virtuales
Donald Trump
Foro Nacional
Onda estudiantil
Turismo
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Monterrico
conflicto ucrania rusia
estafas virtuales
Donald Trump

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Los piratas ya tienen a su nueva representante

Los alumnos del "provi 3" ya están listos para una nueva edición de la FNE 2025

Sabado, 09 de agosto de 2025 10:02

En una noche llena de magia y fantasía, los alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 eligieron de entre 34 hermosas candidatas a su nueva representante por el año 2025.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En una noche llena de magia y fantasía, los alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 eligieron de entre 34 hermosas candidatas a su nueva representante por el año 2025.

Es Candela Robles quien representara a su colegio por este año. La acompañaran Emilia Padilla como primera representante; Florencia Bejarano cómo segunda representante y Enzo Zalazar es quien las acompañara como paje 10.

La "promo 25" fue la que se lució en la noche con su coreografía en la que participaron todos sus alumnos incluyendo a algunas candidatas y pajes. También se hicieron presentes grupos de baile para alegrar a la noche a todos los presentes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD