25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Círculo Odontológico de Jujuy
retenciones
Jubilaciones
Ejesa
Andrea del Boca
adolescentes
En avenida Pasquini López 111, Altos de la Viña
Río Blanco
Daniela Celis
Sociedad

Presentación exclusiva de El Salas esta noche en Infinity

Las entradas anticipadas podes adquirirlas en los diferentes puntos de ventas.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 12:09

Infinity presento una agenda cargada para la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con las mejores temáticas, shows en vivo y  la actuación de grandes artistas.

Esta noche Infinity presenta “Proyecto x”, con el show en vivo de uno de los artistas más aclamados, llega desde el conurbano bonaerense, Santiago Yair Massa “El Salas”.

Anticipadas                               

Las entradas anticipadas podes adquirirlas en los diferentes puntos de venta, Sueño Místico (avenida Fascio 800), en Confitería Zorba (calle Belgrano 802). O también a través del sitio web www.passline.com.

Ininity se encuentra ubicado en avenida Pasquini López 111, Altos de la Viña, un espacio único pensado para vivir las mejores noches en toda la provincia de Jujuy.

Disfruta y viví noches únicas con lo mejor de la Fiesta Nacional de los Estudiantes solo en Ininity.

 

