Los piratas ya tienen a su nueva representante

En una noche llena de magia y fantasía, los alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 eligieron de entre 34 hermosas candidatas a su nueva representante por el año 2025.

Es Candela Robles quien representara a su colegio por este año. La acompañaran Emilia Padilla como primera representante; Florencia Bejarano cómo segunda representante y Enzo Zalazar es quien las acompañara como paje 10.

La "promo 25" fue la que se lució en la noche con su coreografía en la que participaron todos sus alumnos incluyendo a algunas candidatas y pajes. También se hicieron presentes grupos de baile para alegrar a la noche a todos los presentes.