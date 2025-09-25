Dos adolescentes fueron detenidos con estupefacientes

En un operativo llevado a cabo este martes por la tarde, el Grupo Especial Motorizado arrestó a dos adolescentes por tenencia de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Juana Manuela Gorriti y Coronel Uriondo, luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera un reporte ciudadano.

La intervención policial se concretó alrededor de las 16:55 horas. Al llegar al lugar, los efectivos ubicaron a dos jóvenes cuyas características coincidían con la descripción proporcionada por el denunciante. Según informaron fuentes policiales, durante el proceso de identificación, los adolescentes manifestaron actitudes nerviosas, lo que incrementó las sospechas de los agentes.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de personal especializado de la Dirección de Narcotráfico. Al proceder a la revisión de una mochila en poder de los jóvenes, se logró el hallazgo de 17 envoltorios de polietileno que contenían un total de 11 gramos de marihuana.

Finalmente, los dos detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección General de Narcotráfico, donde quedaron a disposición del Magistrado interviniente. Las autoridades destacaron la efectiva coordinación entre el patrullaje de calle y el sistema de emergencias que permitió el resultado del operativo.