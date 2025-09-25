°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Círculo Odontológico de Jujuy
retenciones
Jubilaciones
Ejesa
Andrea del Boca
adolescentes
En avenida Pasquini López 111, Altos de la Viña
Río Blanco
Daniela Celis
3884873397
San Salvador de Jujuy

Dos adolescentes fueron detenidos con estupefacientes

El operativo se activó tras una llamada al 911 que alertaba sobre consumo de drogas en barrio Gorriti.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 13:12

En un operativo llevado a cabo este martes por la tarde, el Grupo Especial Motorizado arrestó a dos adolescentes por tenencia de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Juana Manuela Gorriti y Coronel Uriondo, luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera un reporte ciudadano.

La intervención policial se concretó alrededor de las 16:55 horas. Al llegar al lugar, los efectivos ubicaron a dos jóvenes cuyas características coincidían con la descripción proporcionada por el denunciante. Según informaron fuentes policiales, durante el proceso de identificación, los adolescentes manifestaron actitudes nerviosas, lo que incrementó las sospechas de los agentes.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de personal especializado de la Dirección de Narcotráfico. Al proceder a la revisión de una mochila en poder de los jóvenes, se logró el hallazgo de 17 envoltorios de polietileno que contenían un total de 11 gramos de marihuana.

Finalmente, los dos detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección General de Narcotráfico, donde quedaron a disposición del Magistrado interviniente. Las autoridades destacaron la efectiva coordinación entre el patrullaje de calle y el sistema de emergencias que permitió el resultado del operativo.

