Abril Ruge es la nueva representante del Colegio Jean Piaget 

En una velada llena de magia y tradición, "los pitufos" vivieron una nueva edición de su elección en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

El establecimiento se vistió de gala y para coronar a Abril Ruge como la flamante representante del "Jean Piaget" completando el cuadro de honor la 1° Princesa Emilce Vargas, 2° Princesa Candela Tejerina, 1° Dama de Honor Araceli Sosa, 2° Dama de Honor Selena Aquilve, Miss Simpatía Delfina Fernández y Santino Márquez como chico 10

La noche comenzó con la tradicional pasarela, donde cada candidata desfiló luciendo elegantes vestidos. Los pequeños de nivel inicial y nivel primario presentaron coreos rítmicas luciendo un hermoso vestuario de pitufo.

Los pajes también tuvieron su momento, presentando una coreografía y participando en la elección del chico 10

Uno de los momentos más emotivos fue el tradicional vals entre candidatas y pajes

Finalmente, pasada la medianoche, se conocieron los resultados. Aylen Suárez la representante saliente, entregó los atributos a Abril Ruge

La comunidad estudiantil de los "pitufos" se suma nuevamente a una nueva edición de la FNE 2025