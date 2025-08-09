¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Onda Estudiantil

Abril Ruge es la nueva representante del Colegio Jean Piaget 

La joven fue coronada como nueva representante del Colegio Jean Piaget para la FNE 2025, en una noche cargada de emoción.

Sabado, 09 de agosto de 2025 10:19

En una velada llena de magia y tradición,  "los pitufos" vivieron una nueva edición de su elección  en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

El establecimiento se vistió de gala y para coronar a Abril Ruge como la flamante representante del "Jean Piaget" completando el cuadro de honor la 1° Princesa Emilce Vargas, 2° Princesa Candela Tejerina, 1° Dama de Honor Araceli Sosa, 2° Dama de Honor Selena Aquilve, Miss Simpatía Delfina Fernández y Santino Márquez como chico 10

La noche comenzó con la tradicional pasarela, donde cada candidata desfiló luciendo elegantes vestidos. Los pequeños de nivel inicial y nivel primario presentaron coreos rítmicas luciendo un hermoso vestuario de pitufo.
Los pajes también tuvieron su momento, presentando una coreografía  y participando en la elección del chico 10 

Uno de los momentos más emotivos fue el tradicional vals entre candidatas y pajes

Finalmente, pasada la medianoche, se conocieron los resultados. Aylen Suárez la representante saliente, entregó los atributos a Abril Ruge 

La comunidad estudiantil de los "pitufos" se suma nuevamente a una nueva edición de la FNE 2025

