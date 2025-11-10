Dos fallecidos y 42 siniestros viales, los números del fin de semana

En el marco del operativo de control que abarcó el fin de semana, desde el jueves 6 hasta el lunes 10 de noviembre, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial labró un total de 647 actas de infracción y registró 42 siniestros viales, que lamentablemente se cobraron la vida de dos personas.

La mayoría de las actas, 607, correspondieron a diversas infracciones de tránsito. No obstante, se destacan dos factores de riesgo clave: se labraron 17 actas por alcoholemia y 23 por exceso de velocidad, sumando 40 infracciones graves directamente vinculadas a las principales causas de siniestros viales.

Las dos víctimas fatales se produjeron como consecuencia de un choque frontal entre dos vehículos, en un tramo de la ruta provincial Nº 5 de la Puna jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado, alrededor de las 20.50, cuando un grupo de personas que circulaba a bordo de una camioneta marca Ford Ranger, regresaban desde Yavi, hacia la ciudad de La Quiaca, luego de una jornada de limpieza en la parroquia.

En sentido contrario, a bordo de una Ford Ecosport iban dos personas que tenían como destino ese poblado turístico.

Al llegar al paraje puneño "Campo grande", una recta sin señalizaciones claras, ubicada a unos ocho kilómetros de La Quiaca, ambos rodados impactaron de frente.

La consecuencia del hecho fue fatal para los conductores de los vehículos protagonistas, ambos fallecieron en el acto debido a las graves heridas sufridas, quedando aprisionados entre los hierros.

Otro rodado que venía detrás de la camioneta Ranger, fue quien dio aviso a la Seccional 17º con asiento en la ciudad fronteriza.

Por lo que una comisión de efectivos partió inmediatamente al lugar del siniestro y remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.