Instaló una aplicación en el teléfono y la estafaron

Una vecina de la ciudad de Palpalá denunció que fue estafada por la suma de 520 mil pesos, tras ser contactada por un sospechoso que la hizo instalar una aplicación en el teléfono celular para luego hackear y vaciar su cuenta bancaria.

El ilícito sucedió días pasados, cuando alrededor de las 19 la víctima estaba utilizando la red social Facebook y vio la publicidad de un producto.

En ese contexto, la mujer intentó realizar la compra del mismo e ingresó en donde figuraba un número telefónico.

Fue entonces que minutos después la llamó por Whatsapp el supuesto empleado de un comercio. El sospechoso le dijo que para poder realizar la compra debía instalar una aplicación en su teléfono celular. Eso fue lo que hizo la damnificada, antes que el operador cortara la comunicación.

Sin embargo, horas más tarde, la damnificada ingresó a su homebanking y pudo constatar que sujetos entraron al mismo y le sustrajeron 520 mil pesos mediante transferencias. Finalmente, la víctima se acercó a la Seccional 47° y realizó la denuncia por estafa.