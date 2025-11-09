Gran participación de la Etha

La Escuela Técnica "Herminio Arrieta" de Libertador General San Martín culminó su participación en la competencia nacional Desafío ECO YPF, desarrollada en la provincia de Entre Ríos, con gran entusiasmo y un balance sumamente positivo por parte del equipo docente y estudiantil.

El evento reunió a escuelas técnicas de todo el país en una experiencia que combina innovación, aprendizaje y trabajo en equipo, promoviendo el diseño, construcción y puesta en marcha de vehículos eléctricos sustentables.

Desde Entre Ríos, el profesor Ariel Aramayo compartió sus impresiones luego de finalizada la última jornada, destacando que el equipo logró completar la carrera sin inconvenientes técnicos, a pesar de ser su primera participación en una competencia automovilística de este nivel. "Fue muy gratificante la carrera de hoy. Estuvimos a la altura de competir. Si bien fue la primera vez que los chicos enfrentaban una experiencia así, el auto que construyeron no tuvo problemas mecánicos. Hacía muchísimo calor, y ahí es donde se ponen a prueba los nervios, la presión, todo el tiempo invertido y, sobre todo, el compañerismo y el trabajo en equipo", expresó el docente.

El profesor subrayó que los estudiantes sortearon todos los obstáculos de competir con otras escuelas que ya llevan más de una década participando en el Desafío ECO YPF, lo que otorga aún más mérito al desempeño del grupo jujeño. "Fue una experiencia muy enriquecedora. Los alumnos aplicaron todo lo aprendido y reforzaron conocimientos técnicos y humanos. Estamos muy felices por lo que lograron. Pudimos completar la carrera, que era nuestro principal objetivo, y el auto superó la verificación técnica final, algo que nos llenó de orgullo", agregó.

En las jornadas previas, la escuela había obtenido el puesto 95 en la prueba Sprint Femenino y el puesto 83 en la categoría FinLab, resultados que consolidan un desempeño destacable para un equipo debutante.

La competencia Endura, una de las más exigentes del certamen, puso a prueba la resistencia de los vehículos y la estrategia de los equipos durante una hora y media de carrera, con recambios de pilotos y recargas de batería. "Participaron pilotos mujeres y varones, alternando en las distintas instancias, lo que también fortaleció el sentido de equidad y cooperación", comentó Aramayo.

El equipo de la Técnica "Herminio Arrieta" tiene previsto regresar a Libertador el martes por la mañana. "Queremos agradecer a todos los que nos apoyaron: al colegio, a los sponsors, a las familias y a la comunidad. Estar lejos y sentir el aliento desde casa fue algo muy lindo. Nos dio fuerzas para seguir adelante", dijo emocionado el docente.

Finalmente, Aramayo destacó que esta participación marca el inicio de un camino para la institución "Competir ya fue un orgullo. Esta experiencia nos sirve para mejorar y seguir creciendo. Esperamos poder estar presentes el año que viene, con más apoyo y preparación, representando nuevamente a nuestra ciudad con el mismo compromiso".