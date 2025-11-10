°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Jornada sobre alimentación saludable en primera infancia

Promoverán hábitos para el desarrollo integral de niños y niñas.

Lunes, 10 de noviembre de 2025 00:00

La Dirección de Salud Integral y Género del municipio capitalino realizará mañana una jornada de sensibilización sobre "La Alimentación Saludable en la Primera Infancia". La misma tendrá lugar en el Nido (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades) "Obispo Marcelo Palentini", ubicado en calle 62 esquina 59 del barrio Campo Verde, en el horario de 8.30 a 12.30.

Cabe destacar, que la propuesta abierta al público en general, se llevará adelante a través del Programa Municipal "Criar - Aprender - Cuidar" del Cemdic (Centro Municipal de Desarrollo Integral Comunitario).

Los interesados que deseen participar de la actividad deberán inscribirse sólo por formulario al siguiente link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeiwTrt6XOiZW.../viewform. O para mas información llamar al 3885935592.

Desde el área mencionada, se informó que la disertación estará a cargo de la nutricionista Verónica Sánchez Rojo, quien brindará conocimientos y herramientas sobre alimentación saludable en la primera infancia, promoviendo hábitos que favorezcan el desarrollo integral de niños y niñas desde sus primeros años de vida.

El objetivo de la capacitación es generar espacios de reflexión y aprendizaje para los asistentes, que les permitan apropiarse de información y herramientas prácticas, promoviendo la adquisición de conocimientos que contribuyan a mejorar y fomentar hábitos alimenticios saludables para una mejor calidad de vida de los niños, niñas y sus familias.

Palpalá: antirrábica

La Municipalidad de Palpalá informó que mañana y pasado la campaña de vacunación antirrábica se realizará en las orillas del Río Grande, en el horario de 9 a 12. En caso de lluvia, la actividad se suspenderá y continuará retomando el puesto previsto, según se informó.

 

