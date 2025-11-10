Una jornada sobre justicia, federalismo y ambiente

La Comisión de Ambiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Jufejus) realizará mañana a las 15.30, el evento titulado "Justicia, Federalismo y Ambiente. A diez años de 'Laudato si' y de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación", dirigido a integrantes de los poderes judiciales de las provincias argentinas.

El encuentro es virtual, y los interesados deberán inscribirse a través del formulario digital: https://shorturl.at/UHZKi, publicado on line.

El propósito de la jornada es debatir sobre los desafíos del federalismo ambiental y la aplicación de los principios de sustentabilidad desde una perspectiva judicial, a diez años de la encíclica Laudato si' y de la reforma del Código Civil y Comercial.

La apertura estará a cargo de Emilia María Valle, presidenta de Jufejus, y Sergio Barotto, presidente de la Comisión de Ambiente. El primer panel, titulado "Federalismo ambiental, competencias judiciales y desafíos en la gestión sustentable", reunirá a Gonzalo Sozzo, Pablo Lorenzetti, José Esain y Juan Manuel Díaz.

El segundo panel, "La jurisprudencia de las provincias argentinas y de la Corte IDH en materia ambiental", contará con las exposiciones de Miguel Figueroa Vicario, Laura Flores, Sergio Barotto y Natalia Castro Niño, con la moderación de Iride Isabel Grillo.

El cierre estará a cargo de Néstor Cafferatta, secretario Letrado de Causas Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien presentará una ponencia sobre jurisprudencia ambiental.