°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

"Mi sangre, tu sangre"
Barrio Bajo La Viña
Semana de la tradición
Escuela Técnica Herminio Arrieta
Cabildo
Cabildo de Jujuy
Escuela 30 “Juana Azurduy de Padilla”
Fundación Universitaria del Río de la Plata
Jujeños en el extranjero
Unju
"Mi sangre, tu sangre"
Barrio Bajo La Viña
Semana de la tradición
Escuela Técnica Herminio Arrieta
Cabildo
Cabildo de Jujuy
Escuela 30 “Juana Azurduy de Padilla”
Fundación Universitaria del Río de la Plata
Jujeños en el extranjero
Unju

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Jufejus

Una jornada sobre justicia, federalismo y ambiente

Organizado por la Jufejus, se trata de un encuentro virtual.

Lunes, 10 de noviembre de 2025 03:01

La Comisión de Ambiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Jufejus) realizará mañana a las 15.30, el evento titulado "Justicia, Federalismo y Ambiente. A diez años de 'Laudato si' y de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación", dirigido a integrantes de los poderes judiciales de las provincias argentinas.

El encuentro es virtual, y los interesados deberán inscribirse a través del formulario digital: https://shorturl.at/UHZKi, publicado on line.

El propósito de la jornada es debatir sobre los desafíos del federalismo ambiental y la aplicación de los principios de sustentabilidad desde una perspectiva judicial, a diez años de la encíclica Laudato si' y de la reforma del Código Civil y Comercial.

La apertura estará a cargo de Emilia María Valle, presidenta de Jufejus, y Sergio Barotto, presidente de la Comisión de Ambiente. El primer panel, titulado "Federalismo ambiental, competencias judiciales y desafíos en la gestión sustentable", reunirá a Gonzalo Sozzo, Pablo Lorenzetti, José Esain y Juan Manuel Díaz.

El segundo panel, "La jurisprudencia de las provincias argentinas y de la Corte IDH en materia ambiental", contará con las exposiciones de Miguel Figueroa Vicario, Laura Flores, Sergio Barotto y Natalia Castro Niño, con la moderación de Iride Isabel Grillo.

El cierre estará a cargo de Néstor Cafferatta, secretario Letrado de Causas Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien presentará una ponencia sobre jurisprudencia ambiental.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD