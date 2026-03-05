“Estoy conforme con la condena del asesino”, dijo la madre

El fallo del Tribunal dejó una mezcla de emociones a los amigos y familiares de Tamara Fierro, que estuvieron presentes dentro y fuera del recinto judicial de San Pedro. Tranquilidad al saber que el femicida cumplirá prisión perpetua, pero cierto malestar ante la absolución de uno de los acusados, aunque adelantaron que apelarán la decisión.

Mariana Vargas, representante legal de la familia Fierro, adelantó a este matutino que apelaran la absolución de Maximiliano López.

Sonia Figueroa, madre de la víctima, mencionó a este matutino sentir "una mezcla de emociones, pero estoy muy conforme con la condena del asesino porque así podré decirle a mi nieta que se hizo Justicia, que el que le sacó a su mamá esta pagando por lo que hizo. Él fue el autor, él le quito la vida".

"A la Justicia le diría que se quedó corta, porque con lo que hizo Pérez, merecía más años. El tema López será impugnado", continuó.

También indicó que "estoy tranquila porque no sé que hubiera pasado conmigo si decían que Castro (por Jairo Guerrero) era inocente porque no lo es, tenemos pruebas de que no es inocente. Gracias a Dios y a la Justicia que se dio lo que tenía que darse para él".

En otro tramo, Figueroa se mostró agradecida por el acompañamiento y contención de la comunidad: "Desde el primer día toda la gente de Fraile y de San Pedro, que ahora durante el juicio nos acompañaron y nos dieron su abrazo de fuerza, agradecida, eternamente agradecida con todos ellos. Creo que es por ellos que uno pudo continuar con todo esto", dijo.

Este matutino también entabló dialogo con Mariana Vargas, querella de la familia Fierro, quien manifestó que "entendemos que la defensa va a recurrir por los condenados y la querella va en este proceso, a recurrir por el absuelto (López). Que se revoque la absolución de López porque lo queremos condenado también, es el que nos falta".

Asimismo, adelantó que "esto no termina aquí, en todo caso terminó respecto de estos tres acusados. Estamos hablando que vamos a una segunda etapa, queremos un segundo juicio por otras personas involucradas y estamos en ese camino".

"Creo que es un gran triunfo que hallamos logrado la prisión perpetua para Guerrero, por femicidio. Por lo tanto, lograr la condena de Pérez, a pesar de este parentesco (primo de Guerrero), el mismo parentesco que en un inicio del proceso se planteó que era lo que impedía que se impute a la madre de Guerrero", finalizó.