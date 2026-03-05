La arrestaron con droga y derivó en el secuestro de $200 millones

Ana tiene 26 años y, según los registros, se dedica a la venta al por menor de artículos de bazar y tiene domicilios en las localidades santafesina de Alcorta y bonaerense de Colón. Aunque ahora duerme en una celda federal acusada de narco.

La caída de la joven identificada con ese nombre, se dio cuando la interceptó Prefectura Naval volviendo en micro de la ciudad de San Ramónde la Nueva Orán, en la provincia de Salta. La bajaron y le encontraron en su mochila con seis kilos de cocaína con el sello del delfín.

Su arresto derivó en seis allanamientos, con dos hermanos detenidos y secuestros por más de 200 millones de pesos en una causa de la Procunar Nea.

La causa es llevada adelante por los fiscales de la Procunar sede Rosario, Matías Scilabra, Rodrigo Romero y Luisina Muzzio, quienes coordinan las actuaciones judiciales en torno a la organización investigada.

La madrugada del jueves de la semana pasada, personal de la Prefectura detuvo a la joven cuando viajaba en un micro de la empresa La Veloz del Norte. En su mochila, los agentes hallaron cocaína por 6,241 kilos. La sospechosa quedó detenida e incomunicada.

La causa tramita con intervención del auxiliar fiscal Rodrigo Romero del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, en colaboración con la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noreste Argentino y la delegación regional de Rosario.

En cuanto se notificó a la Fiscalía sobre el hallazgo en la mochila de la joven, el Juzgado ordenó seis allanamientos simultáneos en distintas localidades cercanas a Rosario y Colón.

Los operativos se llevaron a cabo durante la noche y la madrugada. Fueron en tres objetivos de la ciudad de Alcorta, dos de Máximo Paz (ambos en la provincia de Santa Fe) y uno en Colón, Buenos Aires. El despliegue implicó coordinación de inteligencia previa y la irrupción de grupos especiales de distintas delegaciones, incluyendo la Sección Canes.

SECUESTRO | LA DROGA LLEVA EL SELLO DEL DELFÍN.

En el primero de los domicilios allanados, ubicado en calle Buenos Aires de la localidad de Alcorta, se detuvo incomunicado a un hombre de 66 años. Allí se incautó una camioneta Volkswagen Amarok, tasada en 30 millones de pesos,2.000 dólares y una carabina calibre 22 con municiones.

En Máximo Paz, en el domicilio de Constitución al 200, arrojó un grupo importante de identificados y se confiscaron cuatro celulares (aforo de $850.000), 10 gramos de marihuana fraccionada y un Volkswagen Vento valuado en 25 millones de pesos.

Armas y dinero

En Sargento Cabral al 1100 de Máximo Paz, los agentes incautaron un celular valuado en 200 mil pesos y 245 mil pesos en efectivo.

El cuarto allanamiento en Alcorta, en la esquina de Constitución y Pueyrredón, terminó con la detención incomunicada de una mujer de 62 años y hermano del otro detenido, por tenencia ilegal de armas. En el lugar, se hallaron tres celulares valuados en más de 1.4 millones de pesos, además de numerosas armas: dos escopetas, una pistola calibre 22, una mira telescópica y más de 150 cartuchos. Además de más de 6.2 millones de pesos.

Por último, en Calle 62, entre 131 y 132, de Colón, se incautaron un revólver marca Trade Mark (valuado en 500 mil pesos) y dos celulares.

El aforo total (valor declarado) de lo incautado en los seis procedimientos asciende a más de 204 millones de pesos argentinos, entre vehículos, dinero, estupefacientes, armas, municiones y equipos electrónicos.

La detenida principal, Ana, permanece alojada en dependencias de Asec, mientras que los dos hermanos arrestados se encuentran aislados en la sede Rosa.