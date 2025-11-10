Aprendiendo historia en la capital

Celebrar la patria desde el sentimiento de ser argentino fue la premisa que los pequeños de 4º grado "A", "B" y "C" de la Escuela 30 "Juana Azurduy de Padilla" de Monterrico concretaron recientemente en un recorrido que les dejó una gran experiencia con múltiples enseñanzas en San Salvador de Jujuy.

4º “B” | MUCHOS NIÑOS VISITARON POR PRIMERA VEZ LA CAPITAL JUJEÑA Y SE SORPRENDIERON AL CONOCER EL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD.

Para esta jornada, que nutrió a los estudiantes de historia viva y dedicada atención, efectuaron una visita de estudio gracias a un proyecto escolar que incluyó recorrer instituciones históricas de la ciudad, contemplando su auténtico valor como el Salón de la Bandera donde se encuentra la Enseña patria nacional y de la Libertad Civil, la arquitectura de la Casa de Gobierno y la renovación del Cabildo de Jujuy. "Vivieron hermosos momentos desde que llegamos. Aquí, en el Cabildo, nos hicieron ingresar a un salón donde pasaron un video de doce minutos vivenciados; se sentían los ruidos de la época y se movían los asientos como si los niños estuvieran en las carretas viajando, por eso, quedaron maravillados", expresó Rosana Abad, quien es una de las maestras de grado de los alumnos.

4º “C” | ENTRE RISAS, DESTACARON LA BELLEZA DE UN CABILDO REMODELADO CON LAS ESCULTURAS DEL ÉXODO JUJEÑO QUE LLAMARON LA ATENCIÓN COLECTIVA.

El poder de observación fue aplicado al entorno inmediato, donde las esculturas, techos y paredes, hablaron por sí mismos transmitiendo cultura, por lo que los pequeños se sintieron orgullosos de ser jujeños y abanderados de Argentina. "Muy pocos conocían la ciudad, son niños que en varios casos, los padres no los pueden traer y, para ellos, todo es nuevo. Era la oportunidad para que pudieran conocer el interior de las instituciones", destacó. Es en el 4º grado donde la Promesa a la Bandera cobra más fuerza y la investigación sobre historia y geografía jujeña se realiza con mayor profundidad. "Vamos a hacer un segundo viaje para la región norte, en toda la Quebrada. Lo que es de Volcán hasta Humahuaca; con un camino que no se olvidarán nunca, porque lo van a tener siempre presente con las fotos que sacamos, la información directa, los departamentos que atravesamos y las rutas por las que vamos", indicó Abad, anticipando que luego del viaje se enfocarán en trabajar con distintas actividades para complementar más, lo ya aprendido.