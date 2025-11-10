Jóvenes jujeños participarán del Seminario "País Federal"

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (Furp) filial Jujuy, realizó recientemente la selección de los nuevos becarios que representarán a la provincia en el 39º Seminario "País Federal", un espacio de formación que busca potenciar a jóvenes líderes comprometidos con el desarrollo del país desde distintos ámbitos. La capacitación se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunirá a participantes de todo el territorio nacional.

El coordinador de la filial jujeña, Leandro Morales, expresó su satisfacción por la amplia convocatoria y el nivel de los postulantes. "Tenemos el orgullo de contar que hemos seleccionado a cinco becarios que nos van a representar en Buenos Aires ahora en noviembre. Tuvimos una importante convocatoria y estamos muy contentos con los resultados", afirmó.

Morales destacó que los seleccionados provienen tanto del sector público como del privado, y subrayó el valor de la diversidad de perfiles que integran la delegación. "Los becarios tienen la posibilidad de llevarnos a lo más alto. Estamos bien representados; son personas capacitadas y con mucho ánimo de que su voz sea escuchada", señaló.

La delegación jujeña está integrada por Federica Farjat, Ángeles Carrazana, Agustina Guzmán, Agustín Reynoso y Lucas López, quienes viajarán con anticipación para participar de una agenda intensa de reuniones y actividades con referentes del ámbito político, empresarial, académico y social.

Los jóvenes manifestaron su entusiasmo ante la oportunidad de representar a la provincia. Federica Farjat expresó que "estoy muy entusiasmada. La Furp nos da la posibilidad de que la gente escuche nuestra voz. Es importante que quienes no quedaron seleccionados esta vez no pierdan la esperanza, habrá más oportunidades".

Por su parte, Ángeles Carrazana señaló que "las expectativas son muy amplias porque en Jujuy no siempre tenemos espacios de formación tan integrales. En este seminario no solo se aborda la política partidaria o gubernamental, sino también todos los ámbitos".

Agustina Guzmán destacó la importancia de estos encuentros para los jóvenes que desean involucrarse activamente. "Debemos celebrar estos espacios. Todos buscamos transformar realidades desde nuestro lugar. Las expectativas son altas y esperamos con ansias este viaje", sostuvo.

Desde una mirada comprometida, Agustín Reynoso sostuvo que "es una oportunidad que debemos aprovechar. Representamos los intereses de la juventud jujeña y tenemos que hacer valer nuestra voz con responsabilidad".

Finalmente, Lucas López compartió su experiencia y dijo que "es la segunda vez que rendía para esta beca y esta vez se me dio. Me parece importante que se articule siempre el sector público con el privado. Es una gran oportunidad de compartir con otras delegaciones".