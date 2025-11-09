El Club Atlético Gorriti celebra hoy sus 88 años

El Club Atlético Gorriti celebra hoy 88 años de vida institucional, reafirmando su papel como una de las instituciones deportivas y sociales más queridas de Jujuy. Fundado en 1937 en el corazón del barrio Bajo Gorriti, el club llega a este nuevo aniversario con un presente lleno de actividad, obras en marcha y una comunidad que sigue creciendo junto a su historia.

El festejo se realizará de 18 a 20 en la sede de avenida El Éxodo y Pueyrredón, con un encuentro abierto a socios, deportistas, familias y vecinos. El programa contempla un acto protocolar, la entrega de reconocimientos a integrantes destacados y la proyección de un video institucional que repasa los momentos más importantes de estas ocho décadas de vida.

El presidente del club, Raúl Villegas, expresó su satisfacción por el trabajo realizado durante este año. "Ha sido un gran año de trabajo, con mucho esfuerzo y compromiso. Estamos orgullosos de ver crecer al club, de ver cómo día a día se suman más chicos y familias. Gorriti está en constante crecimiento, y eso se debe al trabajo de todos: dirigentes, socios, entrenadores y colaboradores. En esta etapa también vamos a renovar la comisión directiva, siempre buscando lo mejor para los socios, mejorando las obras y apostando al futuro de nuestra institución".

SOCIOS | QUE FORMAN PARTE DEL CLUB ATLÉTICO GORRITI Y QUE PRACTICAN DISCIPLINAS COMO BÁSQUET, VÓLEY, FÚTBOL, TAEKWONDO, GIMNASIA ARTÍSTICA, ENTRE OTRAS.

El Club Atlético Gorriti atraviesa un momento de consolidación y expansión, impulsado por una gestión que promueve el desarrollo deportivo y la inclusión social. Actualmente, se practican disciplinas como básquet, vóley, fútbol, taekwondo, ajedrez y gimnasia artística, además del moderno gimnasio Diabla Fit, que se ha convertido en un espacio clave para la actividad física y el bienestar de la comunidad.

El aniversario encuentra al club con nuevos proyectos orientados a seguir mejorando sus instalaciones, fortalecer las escuelas formativas y ampliar las oportunidades para que más jóvenes se integren al deporte. La institución sigue firme en su objetivo de ser un espacio abierto, participativo y con sentido de pertenencia para todo el barrio.

Durante la jornada, se celebrará a los socios y a los chicos del club con una reunión festiva y comida para compartir, en un ambiente familiar que refleja el espíritu de camaradería y unidad que caracteriza a Gorriti. Será un momento para agradecer el apoyo constante de quienes hacen posible el crecimiento de la institución y compartir un nuevo capítulo en su extensa historia.

"Cumplir 88 años no es solo mirar atrás, sino también proyectar el futuro. El desafío es seguir mejorando, seguir incluyendo y mantener viva la pasión que caracteriza al club", expresaron desde la organización del evento.

Con casi nueve décadas de historia, el Club Atlético Gorriti se consolida como un ejemplo de trabajo, unión y compromiso con su comunidad. Su nombre, sinónimo de esfuerzo y pertenencia, continúa escribiendo nuevas páginas en la historia del deporte jujeño. íFelices 88 años, Club Atlético Gorriti!