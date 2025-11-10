Alberto Fernández reapareció y rompió el silencio

Alberto Fernández reapareció este domingo y habló por primera vez sobre su vida personal, su vínculo con su hijo, las causas judiciales en su contra y los rumores sobre su relación con la ex primera dama Fabiola Yáñez.

Fernández confesó que el trato recibido lo llevó a un aislamiento autoimpuesto, algo que nunca esperó. “Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí, que era mejor no salir,” declaró el exmandatario.

Fernández también se refirió a las causas judiciales en su contra, pero lo hizo minimizándolas y sosteniendo que se trata de denuncias sin sustento. “Gracias a Dios, poco a poco la verdad va saliendo a la luz”, afirmó, evitando entrar en detalles sobre expedientes o decisiones judiciales. “Se dijeron muchas cosas, se inventaron muchas otras. Pero el tiempo acomoda”, dijo en diálogo con el streaming Blender, en el programa "Hay Algo Ahí".

El expresidente relató que, poco a poco, fue recuperando "el aire" y las "fuerzas" para volver al debate público, motivado por la preocupación ante la situación actual de Argentina.

En tanto, Fernández explicó que dudó al aceptar la invitación al streaming, un formato que sentía "raro" para él, preguntándose si "quepo en ese lugar, tengo un lugar en ese lugar, no sé".

Sobre las acusaciones en su contra, el exmandatario reveló que entregó su teléfono y la clave al juez de la causa, pero denunció trabas para avanzar en la investigación.

“Los chats están manipulados. Yo entregué mi teléfono. Di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que, por favor, que me lo periten. Porque no lo quería abrir el juez [Julián] Arcolini. Y lo abrieron y no existen esos chats,” aseveró Fernández.

El expresidente criticó duramente al juez a cargo de la causa, Julián Arcolini, calificándolo de "juez que da vergüenza que siga siendo juez", y lo acusó de parcialidad al compararlo con su accionar en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

Alberto Fernández sobre Fabiola Yáñez

Respecto a su expareja, Fernández se mostró cauto, pero sugirió que fue manipulada para iniciar la causa, vinculando la situación a sus propias políticas de género.

“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada... La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar con de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella lo explique, que ella lo aclare simplemente, que todo se aclare”, manifestó el expresidente.

Finalmente, Alberto advirtió que todo el material probatorio y la desmentida sobre la existencia de los chats se encuentra documentada en la causa judicial.