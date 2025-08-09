Laura Carabajal peleará por el título

La boxeadora profesional Laura Carabajal, quien hace doce años practica la disciplina, tendrá la oportunidad de pelear por el título argentino super pluma el 29 de corriente en Mendoza.

La boxeadora profesional Laura Carabajal, quien hace doce años practica la disciplina, tendrá la oportunidad de pelear por el título argentino super pluma el 29 de corriente en Mendoza.

Actualmente ranqueada en la Federación Jujeña de Boxeo se prepara para el combate más importante de su carrera en el Cuyo, donde deberá hacer las cosas bien si pretende volver con el cinturón a su San Salvador natal. Se verá las caras con local Brisa Alfonso, a quien ya enfrentó el año paso en Salta.

"Esta pelea es la más relevante en mi carrera. Estoy en búsqueda de empresas, negocios, marcas o emprendimientos que puedan acompañarme en mi preparación. La idea es que sponsor esté presente en indumentaria, redes sociales, publicaciones vinculadas a la pelea, transmisiones y entrevistas", pidió la púgil.

Mientras que en charla con El Tribuno de Jujuy además resaltó que se encuentra entrenando a full de cara al desafío que se viene. Recordó que el año pasado ya peleó con Alfonso en la vecina provincia y en una decisión polémica decidieron que el fallo fuese empate.

"Gané arriba del cuadrilátero, pero los jurados no sé que vieron. Ahora tendré mi revancha, algo que estaba esperando desde hace tiempo. Estamos entrenando a diario, con todas las pilas puestas, y confiamos que los jujeños nos darán un mano", sostuvo.

Agregó que en sus redes sociales podrán contactarse y también al 388-4552999 en horario comercial, de lunes a sábado.

"Les agradecería si me ayudan compartiendo, mencionando o etiquetando y la publicación llegue a más empresas que se interesen en ser mis sponsors y seguir en pugna por este sueño", declaró.

De esta manera, la púgil jujeña confirmó el combate para fin de mes, sabiendo que podrá hacer historia en caso de ganar. No será para nada fácil, pero tiene plena confianza.

Bajo las órdenes de Daniel Miranda, su entrenador y "padre boxístico", Laura se encuentra mentalizada que debe hacer bien las cosas en Mendoza, no dando ningún tipo de ventaja. Es que cuando se presentan las oportunidades, más en esta disciplina, es fundamental capitalizarla al máximo.

Jujuy es tierra de campeones y el mejor ejemplo es Brenda "La Pumita" Carabajal, tía de Laura, que fue campeona del mundo, nada más y nada menos.

Es decir, la provincia supo contar con una gran exponente en plano rentado, que hoy enseña en su gimnasio y en la escuela municipal de boxeo.

Asimismo, el pedido de colaboración de la púgil se espera que tenga eco en la comunidad, sobre todo en el empresario local que podrá promocionar sus productos en una velada que seguro acaparará la atención de todos.

Otra deportista jujeña va por la gloria y es un hecho que no estará sola en este desafío tan importante.