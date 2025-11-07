Condenan a 11 años de prisión a hombre por abuso sexual de dos menores

Un hombre identificado como J.W.C. fue condenado a la pena de once años de prisión de ejecución efectiva en un Juicio Abreviado. El sujeto fue hallado autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la guarda (dos hechos) y Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la guarda (un hecho) en concurso real”. Los ilícitos tuvieron como víctimas a dos menores de edad.

El veredicto fue dictado por el Tribunal integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas (presidenta de trámite), Luis Ernesto Kamada y Mario Ramón Puig. El Juicio Abreviado se concretó tras el acuerdo entre la representante del Ministerio Público de la Acusación Luciana Silva, y el acusado, asistido por su abogada defensora Sara Cabezas.

Además de la pena de prisión, los magistrados dispusieron que el condenado deberá abonar una suma de dinero a favor de las víctimas en concepto de reparación económica, mantener la modalidad de prisión que viene cumpliendo, hasta nueva disposición del juez de ejecución competente y una vez firme la sentencia, se deberán obtener sus perfiles genéticos para incorporarlos al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Los hechos

Según la Fiscalía, los hechos por los que J.W.C. fue condenado ocurrieron en su domicilio, ubicado en el barrio General Arias de San Salvador de Jujuy, mientras se encontraba al cuidado de las menores:

Primer Hecho: Entre el 4 de marzo de 2023 y el 3 de marzo de 2025, en horario de la tarde, el acusado abusó sexualmente de una menor, aprovechando que no había nadie más en la vivienda.

Segundo Hecho: Posteriormente, el acusado abusó sexualmente de la misma menor, quien en ese momento tenía 9 años de edad, en el mismo domicilio.

Tercer Hecho: En el transcurso del año 2024, también en horario de la tarde en su domicilio, el acusado se encontraba al cuidado de otra menor de edad, a quien llevó a su habitación para perpetrar el abuso sexual.

La sentencia completa será registrada en el Sistema de Gestión Judicial en el plazo legal.