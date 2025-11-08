Fin de semana nublado en Jujuy

Llegó el fin de semana y promete ser agradable debido a las temperaturas que se mantendrán estables, no hará frio y tampoco esos calores infernales que se vivieron durante el fin de semana pasado.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para hoy cielo mayormente nublado sin probabilidades de lluvias con 22 grados de temperatura máxima.

En la zona de los valles y el ramal se espera que la temperatura máxima llegue a los 25 y también tengan cielo mayormente nublado.

En Humahuaca también será un fin de semana con cielo cubierto y para hoy se anticipa una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de lluvias.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con 8 grados de temperatura y cielo mayormente nublado para hoy se anticipa que el termómetro llegue a marcar 21 grados.