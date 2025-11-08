Goleada del "millonario" ante Parapetí

Atlético San Pedro goleó a Club Social y Deportivo Parapetí 4 a 0 y dio un paso importante hacia la clasificación a la siguiente instancia del Regional Federal Amateur. Las acciones en el estadio "Visera de Cemento" fueron controladas por Víctor Condo.

El encuentro tuvo dos etapas muy parejas, sobre todo en los primeros 45 minutos, ambos equipos intentaron jugar, generando chances claras de gol, pero les faltó la puntada final, por ello se fueron al descanso 0 a 0.

En el complemento, casi de entrada, Gurrieri infló las mallas y abrió la cuenta para el "millonario" marcando el camino que después se erigió en una goleada y con pasajes de buen fútbol. Sucede que a los 22, una falta dentro del área sobre Barco, el juez no dudó en pitar el punto penal y el encargado de canjearlo por gol fue Fanola.

Parapetí se desordenó y pagó caro, Elías marcó el tercer y cuarto gol local para sellar la victoria.

Para el "expreso rojinegro" la buena noticia ayer fue que le ganó los puntos a Mitre de Calilegua por el partido suspendido por falta de ambulancia.