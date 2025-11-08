El Frente Primero Jujuy Avanza agasajó a la militancia

Lejos de ser un acto de cierre de la reciente contienda electoral, el Frente Primero Jujuy Avanza felicitó a toda la militancia peronista por los resultados obtenidos y renovó las fuerzas para el trabajo que se viene de cara al 2027.

Con una Asociación Gaucha totalmente colmada por más de setecientos militantes de distintos puntos de la provincia, referentes del partido se dieron cita para celebrar los más de 60.000 votos obtenidos y que los posiciona como unidad en la provincia.

El agasajo, que cerró con el show en vivo de Juanse y la Última Estación, contó con la presencia de referentes del peronismo como Rubén Armando Rivarola, Guillermo Jenefes, Carlos Haquim, Liliana Fellner, Rodolfo Tecchi, entre otras tantas valiosas figuras del interior de la provincia.

ALEGRÍA Y CELEBRACIÓN | VERÓNICA VALENTE Y PEDRO PASCUTTINI AGRADECIERON EL APOYO.

En su alocución, Rubén Rivarola agradeció a cada uno de los presentes por el trabajo realizado y valoró: "Acá está el 90% del peronismo verdadero. Esto recién empieza porque acá nace una nueva esperanza para salir a trabajar para la próxima elección. Y son ustedes (la militancia) los que nos van a ayudar a llegar", dijo diferenciándose de La Cámpora.

A su turno, quien fue candidato a diputado nacional en primer término, Pedro Pascuttini se mostró emocionado y agradeció la "pasión" que despertó en él el trabajo de todos los "militantes, técnicos y asesores". "Vamos a seguir luchándola, no aflojemos", concluyó.

También, la candidata en segundo término, Verónica Valente valoró el trabajo de las mujeres por quienes ratificó su compromiso de seguir trabajando y destacó que "desde Buenos Aires no pudieron quitarnos la alegría por eso hoy estamos acá celebrando. Cámpora, no te tenemos miedo", exclamó.