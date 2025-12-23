Socios respaldaron a Aguiar en la Cámara del Tabaco

En una asamblea multitudinaria Jorge Aguiar, Mauricio Marcuzzi y Farid David fueron electos para incorporarse a la conducción de la Cámara del Tabaco de Jujuy.

El espacio político liderado por Pedro Pascuttini, la lista Azul y Blanca, obtuvo el contundente respaldo de los socios que no solo renovaron autoridades, sino que ratificaron el sistema de trabajo que desde hace mucho tiempo viene conduciendo la entidad tabacalera poniendo en el centro el bienestar de todos los productores y los trabajadores.

Al respecto Pedro Pascuttini, indicó que en esta jornada "triunfó la continuidad de un sistema productivo y de protección de todos y cada uno de los productores. Un sistema de evolución de crecimiento agronómico, económico y social; un modelo de sustentabilidad que piensa y actúa en función de la defensa de las personas, las familias, los trabajadores tabacaleros y la defensa del Fondo Especial del Tabaco (FET)".

El dirigente destacó además que el objetivo es "la consolidación del FET basado en la recaudación real y la búsqueda de un precio justo que contemple una rentabilidad para productores".

"Los productores rechazaron la otra propuesta que buscaba romper nuestro modo de trabajar, pero por sobre todas las cosas rechazaron el odio, el rencor y la agresividad por gusto y placer. La asamblea dejó en claro que el sector no está dispuesto a dar saltos al vacío, sino a profundizar el trabajo que brinda previsibilidad" agregó Pascuttini.

VOTACIÓN | EXPRESARON SU VOLUNTAD CERCA DE 450 SOCIOS

Para el dirigente "quedó claro que todos los productores quieren trabajar en unidad para tener un futuro mejor, porque el camino es estar todos juntos para lograr resultados positivos ante los difíciles momentos económicos, sociales y productivos que estamos atravesando la actividad y el país. Y no la división, el aprovechamiento y daño a nuestra familia tabacalera".

En tanto, Jorge Aguiar que fue reelecto como vicepresidente de la Cámara indicó que la meta es mejorar la situación de los productores y de los trabajadores que dependen de la actividad. "Al aumentar la superficie sembrada se genera más mano de obra, y eso se traduce en un impacto positivo en los pueblos y ciudades". Además, puso el foco en gestiones ante el Gobierno nacional "especialmente para controlar el contrabando de cigarrillos, que genera un perjuicio muy grande para toda la región al tratarse de un producto que no paga impuestos ni flete".

Como síndico suplente electo y representante de la cuarta generación de una familia fundadora de la Cámara y la Cooperativa, Marcuzzi reafirmó su compromiso con el arraigo al sector.

"Mi principal objetivo es contribuir a encontrar las mejores soluciones para el sector, haciendo hincapié en la necesidad de que las empresas cigarreras realicen declaraciones juradas reales y transparentes", sostuvo. Para dirigente, la prioridad absoluta es asegurar que el Fondo Especial del Tabaco "llegue de la mejor manera posible al productor".

Por su parte, Farid David, tercera generación de productores y nuevo vocal suplente, ratificó la importancia de la participación joven para aportar nuevas perspectivas. "Vengo a sumar con ideas nuevas y la esperanza de continuar con lo que se viene haciendo, aportando otra visión sobre los problemas frecuentes", expresó.

ELECTOS | AGUIAR, MARCUZZI Y DAVID JUNTO A PEDRO PASCUTTINI.

David afirmó que el objetivo central es evitar que los productores migren hacia otras actividades: "Queremos fomentar el crecimiento de los productores actuales e incentivar la incorporación de nuevos, pensando en la sustentabilidad a largo plazo".

Entre los puntos centrales planteados por la nueva dirigencia, se destaca el impulso para incrementar la cantidad de kilos producidos en la provincia, mejorando la productividad por hectárea.

Durante la asamblea también se aprobaron los estados contables, balances y la gestión del último ejercicio.