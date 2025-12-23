Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes tras la polémica con Homero Pettinato

La influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, sorprendió al anunciarle a sus seguidores su decisión de dejar las redes sociales por tiempo indefinido.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde reúne un total de 916 mil seguidores, la influencer notificó que el motivo por el cual se aleja de las plataformas es para poder enfocarse en su salud mental.

“Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar”, escribió en una imagen con fondo negro y letras blancas.

“Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”, sentenció.

Semanas antes ya había comenzado el conflicto entre ambos. Desencadenado por una supuesta infidelidad, la Reini expuso conversaciones viejas en las cuales Homero se refería a ella de manera violenta, tildándola de “gato cascoteado”, entre otras cosas. El streamer redobló la apuesta e hizo lo mismo con ella, explicándole a sus seguidores que sus palabras fueron producto de una relación tóxica con la influencer.

Además, la Reini sumó otra polémica cuando días atrás se presentó a los Martín Fierro de Streaming con un vestido que dejaba poco a la imaginación, convirtiéndose en víctima de comentarios negativos y bodyshaming en redes sociales.

Para finalizar, Homero Pettinato volvió a referirse a ella en sus redes sociales, denunciando haber recibido llamados extorsivos en nombre de la influencer, pidiéndole dinero para no publicar más audios. Si bien no se confirmó que fuese ella quien estaba detrás de eso, el lo expuso para mostrar el calvario que vive desde el escándalo.