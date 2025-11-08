Purgará once años en prisión tras abusar de dos niñas

En un juicio abreviado, un hombre fue condenado a la pena de once años de prisión por ser autor material y penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la guarda (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la guarda (un hecho) en concurso real", ilícitos ocurridos desde 2023 a 2025 y que tuvo como víctimas a dos niñas.

El veredicto fue dado a conocer por el Tribunal integrado por los jueces penales Ana Carolina Pérez Rojas (presidenta de trámite), Luis Ernesto Kamada y Mario Ramón Puig; con la asistencia del actuario Ricardo Grisetti.

En la sentencia, los magistrados también resolvieron que el condenado deberá abonar una suma de dinero a favor de las víctimas en concepto de reparación económica.

Asimismo, según lo pautado en el acuerdo alcanzado entre las partes, el Tribunal resolvió mantener la modalidad de prisión que viene cumpliendo el condenado, hasta nueva disposición del juez de ejecución competente.

Además dispusieron que, una vez firme y consentida la sentencia, se obtengan los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

El acusado fue juzgado y condenado mediante un juicio abreviado, al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado por la fiscal representante del Ministerio Público de la Acusación, Luciana Silva, y el acusado junto a su abogada defensora, Sara Cabezas.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, el hombre llegó a juicio por hechos ilícitos ocurridos en un domicilio ubicado en el barrio General Arias de San Salvador de Jujuy.

El primero tuvo lugar entre el 4 de marzo de 2023 y el 3 de marzo de 2025, durante la tarde, cuando el acusado se encontraba al cuidado de una niña.

Aprovechando que no se encontraba nadie más, llevó a la víctima a su habitación y la abusó sexualmente.

Posteriormente, en el mismo domicilio, cuando la misma niña tenía 9 años, el acusado la abusó sexualmente.

El tercer hecho ocurrió en el 2024, también a la tarde y en el mismo domicilio, cuando el acusado se encontraba al cuidado de otra niña y aprovechó que no se encontraba nadie más en la vivienda para llevarla a su habitación y perpetrar el abuso sexual.