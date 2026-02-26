El "lobo" entrena con la mirada puesta en Quilmes

MARCELO DE SANTIS

Francisco Molina que comenzó la tercera temporada con la camiseta del "lobo" rescató que el próximo domingo tienen la oportunidad de dejar atrás el golpe sufrido de la primera derrota en San Martin. "Sabemos que hay rivales más difíciles. Pero hay que seguir trabajando porque el torneo es largo y se nos viene una linda revancha con Quilmes en nuestra cancha. Hay que estar tranquilos en las derrotas y dar vuelta la página para lo que viene el domingo, que vamos a jugar en casa con nuestra gente un lindo partido", dijo.

El nivel del volante zurdo todavía no pudo ser el demostrado durante gran parte del torneo pasado. "Me siento bien. En los dos partidos anteriores me sentí muy cómodo, muy bien físicamente. El rival te estudia, hoy (por el domingo) teníamos un técnico enfrente que nos conoce, que sabía que por los costados somos un equipo desequilibrante. Ellos nos bloquearon con dos laterales que casi no pasaron al ataque y se dedicaban a marcarnos". explicó.

El volante que arribó a Gimnasia en el 2024 proveniente de Villa Dalmine aseguró que la eficacia frente a los arcos fue el factor clave de la derrota ante Chacarita: "el resultado es mentiroso porque nosotros tuvimos la pelota durante los 90 minutos. Ellos fueron contundentes a la hora de definir en las 3 llegadas que tuvieron en el partido. Nos vamos con la sensación que no era para un 3 a 1 abajo".

Además, el volante zurdo exVilla Dálmine que tuvo un paso por el fútbol uruguayo contó a la salida del vestuario "funebrero" que "nos faltó que le llegue la pelota limpia al "Polaco" o a Cachi. Nos faltó estar finos en los últimos metros. Es importante tener un jugador como Mauro, que es desequilibrante, filtra bien los pases y tiene buena pegada".

Delfor Minervino

El lateral derecho que llegó a la institución de calle Humahuaca para esta temporada desde Estudiantes de Caseros valoró a la defensa del "lobo", pese a que se vieron algunos desajustes en los primeros 3 partidos. "Nuestra línea defensiva es muy buena. Hay que ser más eficaces en la marca, sobre todo en los contraataques", aclaró.

Sobre el próximo compromiso por la tercera fecha ante Quilmes el domingo desde las 17 en el "23 de Agosto", Minervino dijo a la salida del vestuario de Chacarita que "Seguro que va a ser difícil como todos".

En la primera derrota de la temporada Gimnasia careció de juego y contundencia frente al arco rival. "Fue un partido difícil porque Chacarita es un equipo dinámico, nos costó sostenerlos por momentos y encima encontraron el gol rápido. No fueron superiores a nosotros pese al resultado en contra. Después del primer gol ellos cerraron las líneas y tuvieron más confianza. Nosotros con desesperación por algunos minutos nos costó generar. Después recuperamos la calma y tuvimos más situaciones que ellos", remarcó el ex defensor de Riestra y Central Cordoba, entre otros.

Por último, el lateral con pasado también en Los Andres e Italiano, se refirió al presente personal: "cada jugada trato de aprovecharla. Por eso hay partidos que no paso tanto al ataque, pero las que paso intento que sean letales. Hoy ( por el domingo) lamento que no estuve tan fino en la ofensiva".

En definitiva, en el horizonte del "lobo" se viene Quilmes, el "cervecero" sólo sumó un punto en las primeras dos fechas. Para ese encuentro el entrenador Hernán Pellerano tiene a disposición a todo el plantel.