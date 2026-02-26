Jueves con probables tormentas aisladas para la tarde y noche

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 18°C y sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste (NE) con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre 40% y 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 25°C y el viento rotará al sector sur (S), con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche continuarán las tormentas aisladas, aunque con menor probabilidad de lluvias (10% a 40%). La temperatura descenderá a 20°C y el viento será del sudoeste (SO), con intensidad leve de entre 0 y 2 km/h.

Pronóstico extendido

De acuerdo al informe oficial, el panorama para los próximos días será el siguiente:

Viernes: mínima de 14°C y máxima de 26°C.

Sábado: mínima de 19°C y máxima de 32°C.

Domingo: mínima de 19°C y máxima de 32°C.

Lunes: mínima de 19°C y máxima de 32°C.

Martes: mínima de 18°C y máxima de 31°C.

Miércoles: mínima de 17°C y máxima de 31°C.

No existen alertas emitidas para la provincia.