Mañana muy fría en San Salvador de Jujuy

Llegó el fin de semana y el sábado comenzó muy frio en San Salvador de Jujuy y alrededores. Es que cerca de las 8 el termómetro está marcando 4 grados y una sensación térmica de 1.6 grado centígrados. El frío se refleja en nuestrso cerros que amanecieron con un manto blanco de nieve.

Según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será un día con cielo ligeramente nublado y se anticipa una temperatura máxima que podría llegar a los 18 grados.

En la zona de los valles y el ramal será un día con cielo mayormente despejado con 18 grados de temperatura máxima.

En la ciudad histórica de Humahuaca se espera para hoy cielo despejado durante la mañana y por la tarde ligeramente nublado para el disfrute de quienes llegan a esta hermosa zona de nuestra provincia para disfrutar de sus bellos paisajes. La temperatura máxima estaría alrededor de los 16 grados y por la noche descendería a los 7 grados centígrados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día está comenzando con 4 grados bajo cero y para hoy6 se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado.

En Susques la temperatura es de 7 grados bajo cero y la sensación térmica de 10 grados bajo cero. En esta pintoresca zona de nuestra provincia se espera para hoy cielo completamente despejado, con viento, y una temperatura máxima de 8 grados.