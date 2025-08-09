Buscan a Enzo Francisco Pizarro

Horas de desesperación viven los familiares y amigos de Enzo Francisco Benjamín Pizarro de 15 años de edad quien falta de su hogar en la ciudad de Palpalá desde el día ayer viernes 8 de agosto.

Enzo responde a las siguiente descripción física, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto color negro, con un mechón color ceniza, ojos de color negro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir color negro, canguro negro con flores blancas y campera blanca.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero del menor pueden comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o concurrir a la seccional de Policía más cercana a su domicilio.