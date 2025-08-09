 La escuela Normal de Abra Pampa coronó a su embajadora

En la jornada de este pasado viernes, la Escuela Normal Nivel Medio “Sargento Juan Bautista Cabral” de Abra Pampa vivió una jornada cargada de entusiasmo, color y tradición con la esperada elección de la embajadora Carolina Tolaba y el paje 10 Maximiliano Lamas.

Carolina Tolaba, quien recibió su corona con emoción y gratitud. Junto a ella fueron distinguidas: primera princesa Araceli Flores, segunda princesa Luciana Bautista, primera dama de honor: Estefanía Pinto, segunda dama de honor: Jacqueline Cruz, miss Fortaleza Marisel Rodríguez, miss Elegancia Roció Callata y miss Simpatía Zoé Ontiveros. Cada una de ellas fue reconocida por su carisma, compromiso y participación activa con distintos obsequios.

Desde las primeras horas de la tarde, el polideportivo municipal comenzó a transformarse en un escenario festivo, donde estudiantes, docentes, familias y vecinos se congregaron para acompañar este evento que ya forma parte del calendario de la institución.

“Reina de Corazones”, es una puesta en escena que anunció la apertura del evento estudiantil en el que combinó danza y emoción, dando inicio a una tarde noche que prometía ser inolvidable.

Luego fue el turno de los pajes, quienes ofrecieron una coreografía grupal que reflejó el trabajo en equipo, la creatividad y el entusiasmo juvenil. El público respondió con aplausos y vítores, celebrando cada movimiento como una expresión de identidad y pertenencia.

Uno de los momentos más vibrantes de la jornada fue el número artístico protagonizado por “Los Rompe Discotecas”, quienes encendieron el escenario con una propuesta cargada de ritmo, humor y energía. La presentación logró conectar con el público, generando un ambiente festivo que se mantuvo durante toda la noche.

Posteriormente, se llevó a cabo el desfile de los candidatos a Paje 10, quienes recorrieron el escenario con elegancia y orgullo, representando con entusiasmo a sus respectivos cursos. Cada uno de ellos reflejó, en su andar y presencia, el compromiso con la institución y el anhelo de ser parte activa y destacada en la gran celebración estudiantil.

Las candidatas a embajadora del colegio también tuvieron su momento especial, presentando una coreografía que combinó belleza, simbolismo y coordinación. Fue una expresión artística que emocionó a los presentes y dejó en claro el nivel de preparación y dedicación de las jóvenes participantes.

El paje 10 del año 2025 es Maximiliano Lamas, quien estuvo acompañado por míster elegancia: William Díaz y míster simpatía Ulises Flores completando el trío que representará a la institución en la fiesta de los estudiantes.

La jornada culminó con una electrizante batalla de DJ, que transformó el polideportivo municipal en una pista de baile. Los ritmos urbanos, electrónicos y populares marcaron el cierre de una noche que quedará en la memoria de toda la comunidad educativa.

Más que una elección, fue una celebración de la juventud de la gloriosa Escuela Normal “Sargento Juan Bautista Cabral” que volvió a demostrar que cada generación de estudiantes renueva con pasión y creatividad a la fiesta de los estudiantes.