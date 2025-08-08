¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

ENTREVISTA A RAMÓN AISAMA
LIBERTADOR
Falda de Chorrillos
El tiempo en Jujuy
solidaridad
La Contra
Búsqueda de personas
Onda estudiantil
Turismo
Foro Nacional
ENTREVISTA A RAMÓN AISAMA
LIBERTADOR
Falda de Chorrillos
El tiempo en Jujuy
solidaridad
La Contra
Búsqueda de personas
Onda estudiantil
Turismo
Foro Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

Maimará finalista en certamen mundial de la ONU Turismo

Jujuy nuevamente aspira a una designación del Best Tourism Villages.

Daniel Salas
Viernes, 08 de agosto de 2025 17:54
VISITA | SUSANA Y JESÚS VILTE EN SU BODEGA RECIBIERON A AUTORIDADES EN EL RECORRIDO POR EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS.

El poblado maimareño es uno de los destinos turísticos en la Quebrada que más se proyectó en los últimos años y que con la obtención de la nominación a los Best Tourism Villages vio acrecentado su receptividad en este año.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El poblado maimareño es uno de los destinos turísticos en la Quebrada que más se proyectó en los últimos años y que con la obtención de la nominación a los Best Tourism Villages vio acrecentado su receptividad en este año.

Las autoridades municipales, el sector privado y los prestadores de servicios saben que la actividad está adquiriendo impulso permanentemente obligándolos a trabajar de manera conjunta en beneficio de todos y con el objetivo de cuidar el bien.

En oportunidad de recibir la intendente Susana Prieto el certificados de candidatura de manos del director Nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni y del ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, se puso de manifiesto porqué Maimará aspira al título mundial.

La copla, las danzas nativas, los tejidos artesanales, la gastronomía, experiencias de turismo rural, el folclore y otras expresiones de la cultura y la tradición se destacaron durante la ceremonia protocolar de entrega, a la par y con gran sentido de pertenencia se agradeció a la Pachamama.

Diego Valdecantos y Sofía Van Valen Blanken, secretario y directora de Turismo de la Provincia; Luis Zerpa, director de Turismo municipal; Rodrigo Báez (técnico de los BTV en la Secretaría de Turismo de Nación) y el diputado provincial Carlos Haquim fueron protagonistas también.

El Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos) ilustra el inquebrantable compromiso de la Organización con el impulso al turismo rural como motor del desarrollo sostenible y la inclusión, al tiempo que celebra el rico acervo de patrimonio cultural y natural, los valores comunitarios y las prácticas sostenibles que confieren a estos destinos su carácter único.

La distinción es considerada como un homenaje a los destinos rurales en los que el turismo sirve de instrumento para la creación de oportunidades y la promoción de la preservación cultural y el crecimiento sostenible.

Maimará como Caspalá (distinguido en el 2021) aprovecha sus ventajas únicas para fomentar el crecimiento económico, la salvaguarda de las tradiciones locales y la mejora de la calidad de vida de su comunidad. Asimismo, es la política turística que el municipio viene aplicando. A la espera de la definición que se producirá a fin de año, los maimareños mantienen sus esperanzas de ser elegidos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD