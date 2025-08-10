La Viña goleó 4 a 1 con tres tantos de Rodrigo Arraya

Buena victoria con goleada incluida de la Asociación Atlética La Viña sobre General Belgrano.

Ayer por la tarde en el marco de la fecha 2 del torneo Clausura de fútbol masculino que organiza la Liga Jujeña, los "tiburones" vencieron a los "decanos" por 4 a 1.

La Viña supo golpear casi de entrada. Es que hubo un jugador que se destacó por sobre el resto y lo empezó a demostrar desde temprano. Rodrigo Arraya, delantero de la Asociación Atlética abrió la cuenta desde los doce pasos cuando el cronómetro apenas marcaba 12 minutos.

La cuenta a favor de los "tiburones" se amplió a los 15 cuando Arraya anotó nuevamente estableciendo un resultado parcial de 2 a 0.

Si bien el resultado no se movió hasta el segundo periodo de juego, La Viña fue mucho más que su rival y sólo le faltó eficacia para irse al entretiempo con una diferencia mayor en el tanteador.

En la primera etapa se fue expulsado Peñalva en la Asociación Atlética.

En el complemento, pese a perder un jugador de campo en la etapa inicial, el "tiburón" aumentó su cuenta goleadora gracias al gol de cabeza de López sobre los 8.

Los minutos pasaban y la cuestión ya parecía sentenciada. La Viña le dejó el dominio de la pelota a su rival y empezó a saborear la victoria.

Un atisbo de suspenso se dio cuando Belgrano descontó con el tanto convertido por Torres a los 32, el resultado se puso 3 a 1 en contra de los "villeros".

Poco duró la ilusión del "decano" de pelear el encuentro hasta el final porque sobre los 36 y tras otro penal pitado por el árbitro Víctor Condo, La Viña encontró otro gol para el 4 a 1 a través de la eficacia de Arraya que así logró el hat-trick en el reducto de avenida Córdoba.

Este periodo de juego también tuvo la expulsión de Pablo Barro en el conjunto "albirrojo".

Así, contundentemente sin dejar levantar de la lona a su rival, La Viña se quedó con el duelo y con los tres puntos.

Pensando en lo que viene, en la próxima fecha Alberdi será local ante General Belgrano y La Viña jugará frente a Comercio.

Por otro lado, en la noche del viernes, Cuyaya venció por 5 a 0 a Universitario en el estadio "La Tablada".

Los goles del "bandeño" fueron convertidos por Márquez, Guzmán x2, Alfaro y Troncoso.

Fueron expulsados en el primer tiempo en Universitario Romero y Cardozo. En Cuyaya, Márquez.

Ramiro Villarreal tuvo que ser atendido con asistencia médica por parte de la ambulancia luego de descompensarse.