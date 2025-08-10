¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
10 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Fiesta Nacional de los Estudiantes
Onda Estudiantil 2025
Senado de la Nación
Monterrico
LIBERTADOR
detenido
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña
Fiesta Nacional de los Estudiantes
Onda Estudiantil 2025
Senado de la Nación
Monterrico
LIBERTADOR
detenido
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
LIGA JUJEÑA

La Viña goleó 4 a 1 con tres tantos de Rodrigo Arraya

El "tiburón" derrotó a General Belgrano en un duelo correspondiente a la 2º fecha del Clausura.

Diego Suárez

Domingo, 10 de agosto de 2025 04:53
ACCIÓN DE JUEGO | ARRAYA, FIGURA DEL PARTIDO, PELEA LA PELOTA CONTRA DOS JUGADORES DE BELGRANO.

Buena victoria con goleada incluida de la Asociación Atlética La Viña sobre General Belgrano.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Buena victoria con goleada incluida de la Asociación Atlética La Viña sobre General Belgrano.

Ayer por la tarde en el marco de la fecha 2 del torneo Clausura de fútbol masculino que organiza la Liga Jujeña, los "tiburones" vencieron a los "decanos" por 4 a 1.

La Viña supo golpear casi de entrada. Es que hubo un jugador que se destacó por sobre el resto y lo empezó a demostrar desde temprano. Rodrigo Arraya, delantero de la Asociación Atlética abrió la cuenta desde los doce pasos cuando el cronómetro apenas marcaba 12 minutos.

La cuenta a favor de los "tiburones" se amplió a los 15 cuando Arraya anotó nuevamente estableciendo un resultado parcial de 2 a 0.

Si bien el resultado no se movió hasta el segundo periodo de juego, La Viña fue mucho más que su rival y sólo le faltó eficacia para irse al entretiempo con una diferencia mayor en el tanteador.

En la primera etapa se fue expulsado Peñalva en la Asociación Atlética.

En el complemento, pese a perder un jugador de campo en la etapa inicial, el "tiburón" aumentó su cuenta goleadora gracias al gol de cabeza de López sobre los 8.

Los minutos pasaban y la cuestión ya parecía sentenciada. La Viña le dejó el dominio de la pelota a su rival y empezó a saborear la victoria.

Un atisbo de suspenso se dio cuando Belgrano descontó con el tanto convertido por Torres a los 32, el resultado se puso 3 a 1 en contra de los "villeros".

Poco duró la ilusión del "decano" de pelear el encuentro hasta el final porque sobre los 36 y tras otro penal pitado por el árbitro Víctor Condo, La Viña encontró otro gol para el 4 a 1 a través de la eficacia de Arraya que así logró el hat-trick en el reducto de avenida Córdoba.

Este periodo de juego también tuvo la expulsión de Pablo Barro en el conjunto "albirrojo".

Así, contundentemente sin dejar levantar de la lona a su rival, La Viña se quedó con el duelo y con los tres puntos.

Pensando en lo que viene, en la próxima fecha Alberdi será local ante General Belgrano y La Viña jugará frente a Comercio.

Por otro lado, en la noche del viernes, Cuyaya venció por 5 a 0 a Universitario en el estadio "La Tablada".

Los goles del "bandeño" fueron convertidos por Márquez, Guzmán x2, Alfaro y Troncoso.

Fueron expulsados en el primer tiempo en Universitario Romero y Cardozo. En Cuyaya, Márquez.

Ramiro Villarreal tuvo que ser atendido con asistencia médica por parte de la ambulancia luego de descompensarse.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD