Domingo soleado en San Salvador de Jujuy

Llegó el domingo, día en el que muchas familias y amigos aprovechan para reunirse y pasar una jornada agradable.

Llegó el domingo, día en el que muchas familias y amigos aprovechan para reunirse y pasar una jornada agradable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy en la tácita de Plata será un día con cielo totalmente despejado en donde el sol calentara el ambiente y en donde se espera una temperatura máxima de 20 grados ideal para los cientos de jóvenes que hoy vivirán la segunda jornada del “Finde Estudiantil” en el estadio 23 de agosto.

En la zona de los valles la temperatura podría llegar a los 22 grados con cielo despejado.

En Humahuaca la mañana comenzó con tan solo 4 grados y para hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día comienza con 4 grados bajo cero y se espera para hoy una máxima de 16 grados con cielo despejado y ventoso como es costumbre en esta zona de la provincia.

En Susques amanece con 11 grados bajo cero de sensación térmica y se anticipa una temperatura máxima de 10 grados con cielo despejado y vientos del suroeste que pueden llegar a los 53 kilómetros por hora.