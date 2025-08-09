Ambar es la representante de la Escuela Provincial de Artes N° 1

En esta tarde de sábado, junto con la emoción y el júbilo del “finde estudiantil” que se estaba llevando a cabo en el estadio 23 de agosto. Lo alumnos de la Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja". Eligieron de entre 33 hermosas candidatas a su nueva representante para una nueva edición de la FNE que ya palpita en todo Jujuy.

Ambar Jerez fue elegida como representante por este año, la acompañan Abril Robert como primera princesa; Loana Acosta es segunda princesa. También están su dama de honor Sofía Hernández y Tania Bustamante como segunda dama de honor.

Andrea Ochoa fue elegida miss simpatía y el paje quien acompañara a Ambar en este año es Santino Urbina.

La elección tuvo lugar en la Sociedad Española ubicada en pleno centro capitalino. La tarde estuvo repleta de hermosos momentos protagonizados por sus candidatas, pajes y la promo 2025 que llenaron de alegría a los presentes con sus coreografías y presentaciones. Ahora ya con sus representantes listos, los alumnos deben descansar para mañana gritar a todo pulmón y demostrar el amor por los colores de su colegio en el segundo día del “finde estudiantil” ya que mañana domingo su escuela debe estar presente a partir de las 9.