Año Nuevo Chino

Operativos de transito por el Año Nuevo Chino

La Dirección de Tránsito y Transporte llevará a cabo restricción total del tránsito vehicular n inmediaciones de la Casa de Gobierno y la Plaza Belgrano. Las medidas rigen a partir del viernes a las 22 horas.

Jueves, 26 de febrero de 2026 17:34

La Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general y a los conductores en particular que, con motivo de la Celebración del Año Nuevo Chino que se llevará a cabo en inmediaciones de la Casa de Gobierno y la Plaza Belgrano, se han dispuesto las siguientes medidas respecto al tránsito vehicular:

  • Restricción total del tránsito vehicular en calle Sarmiento, entre Belgrano e Independencia.

  • Restricción total del tránsito vehicular en calle San Martín, entre Otero y Cgo. Gorriti.

Las medidas regirán a partir de las 22:00 horas del viernes 27 y hasta el día 1° de marzo.

Se solicita a la comunidad prestar especial atención a la señalización y al personal dispuesto para el ordenamiento del tránsito.

