Se mostró imágenes de la extrema precariedad en que vive Zulma Lobato

La mediática trans Zulma Lobato volvió a ocupar el centro de la escena mediática esta semana, pero no por su pasado televisivo, sino por la extrema precariedad en la que se encontraba su vivienda. La influencer Jazmín La Cuerpo visitó el domicilio de Lobato y decidió intervenir ante las condiciones que encontró, compartiendo en sus redes fotos y videos que rápidamente se viralizaron y generaron gran repercusión entre usuarios y seguidores.

Según relató la propia influencer, además de invitar a Lobato a participar en su programa de streaming, “tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria”. Las imágenes difundidas muestran basura acumulada, insectos y excremento de perro, una escena que sorprendió y preocupó a miles de usuarios.

La influencer también precisó que el manager de Lobato vive en Mar del Plata, mientras que la mediática reside en Munro, lo que complicó que alguien controlara la situación de su hogar.

Para mejorar las condiciones, La Cuerpo contó que logró reunir aproximadamente $1.500.000 gracias a las donaciones de sus seguidores, con los cuales compraron una heladera, cocina, productos de limpieza y alimentos para que Lobato pueda vivir de manera más digna.

La difusión de estas imágenes generó opiniones divididas: mientras algunos celebraron la acción y destacaron la solidaridad de la comunidad digital, otros cuestionaron que se hayan compartido fotos tan íntimas de una persona en situación vulnerable.

Este episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites de la exposición en redes sociales y si mostrar situaciones dolorosas contribuye a ayudar de manera efectiva o si, por el contrario, puede resultar perjudicial para la persona involucrada. La controversia también abrió un debate sobre la responsabilidad de quienes difunden este tipo de contenido y los posibles efectos negativos de viralizar imágenes de vulnerabilidad.