Tenemos Día del Folclorista Jujeño para celebrar

El 26 de noviembre se probó en la Legislatura jujeña la Ley 6489, que establece al día 5 de noviembre como en Día del Folclorista Jujeño, en honor a los maestros Ricardo Vilca y Amaranto Chañi.

La iniciativa fue del periodista y locutor, referente de la movida folclórica en nuestra provincia, Martín Mendoza, quien pensó en esta fecha, porque por una coincidencia divina, es el día en que nacieron ambos artistas.

El proyecto fue apoyado por el diputado Santiago Jubert, y en las instancias previas a la aprobación, la comisión de cultura de la legislatura escuchó las fundamentaciones de parte de importantes artistas de la música y la cultura de Jujuy, como Pucho González, Negra Cabana, Jesy Carrasco, Elías Ábalos, Daniel Vedia, Mónica Pacheco, Elsa Tapia, entre otros.

La instauración de esta fecha tiene como objetivo reconocer el trabajo constante y la dedicación de los hombres y mujeres que abrazan el folclore como bandera de identidad provincial, e incorporar esta fecha al calendario oficial de actos y conmemoraciones de la provincia.

Desde que Mendoza consultó primero con las familias de los homenajeados, la idea fluyó con el sí de todas las partes, sus entornos familiares, la comunidad artística, y el apoyo del legislador Jubert primero, y de la cámara luego.