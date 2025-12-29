Setenta años de agrupación "Coronel José María Fascio"

Movilizados por tener una institución que contenga, resalte y le de valor a las costumbres y tradiciones gauchas, el 6 de agosto de 1955 un grupo de vecinos de Los Perales decide darle identidad a una agrupación gaucha que bautiza con el nombre del barrio capitalino. Y ese fue un inicio porque recién el 18 de noviembre del mismo año tomó el nombre de Agrupación Gaucha "Coronel José María Fascio" que en este 2025 celebró su 70 aniversario.

Esto se debe a que un grupo de vecinos allegados a dicha institución y amantes de las tradiciones gauchas decidieron convocar a las familias existentes en ese momento como Fascio, Martínez, Zamorano, Quintana, entre otras más que decidieron organizarse y armar la institución que hoy es una de las entidades gauchas más antiguas de Jujuy.

Su primer presidente fue Quico Fascio Borrás. Además ocuparon la presidencia Gabriel Zamorano, Horacio López Naguil, Juan Bautista Camacho, Roberto Martínez, Pablo Burgos, Fabio Gerardo Villagra y otros que defendieron durante esta larga trayectoria las tradiciones de la región y de nuestra querida Argentina.

La misión de continuar con ese legado recae hoy en Santiago Rueda, actual presidente de la agrupación ligada a la Federación Gaucha Jujeña, a la cual también vio nacer, además de haber intervenido en la reorganización de dicha institución.

A lo largo de estos años realizó numerosas actividades, entre ellas jineteadas y pialadas; como también marchas patrióticas a distintas localidades de nuestra provincia y fuera de ella e incluso en el exterior. Asimismo marcó presencia en desfiles concretados en la capital provincial, Tilcara, Humahuaca, Guerrero, San Pablo de Reyes, Yala, Los Nogales, Los Molinos, El Carmen, Tilquiza y Ocloyas; Salta, Tucumán y en la ciudad boliviana de Tarija.

La patrona de la entidad es Santa Rita y Santa Ana es la co-patrona.

El largo recorrido durante 70 años de vida de esta agrupación hace que hoy sus integrantes continúen el legado de bregar por un terreno propio, gestión que aún siguen sin definición en los ámbitos provinciales y municipales.

En materia de logros, el presidente Santiago Rueda dijo que "nada podría haber sido posible sin el apoyo y acompañamiento de todas las personas que pasaron por esta institución durante estos largos años de vida, manteniendo vigente el legado que nuestros antepasados nos dejaron".