Más debate en Diputados

El resultado de las elecciones legislativas provinciales de mayo pasado modificaron lo que hasta antes del 10 venía siendo una Cámara de Diputados podría decirse monótona y previsible, por la mayoría indiscutida que detentaba y detenta el oficialismo, y una oposición totalmente desdibujada.

Con La Libertad Avanza y dos nuevos diputados del peronismo críticos adentro, se presume que el próximo período de sesiones ordinarias será con mayor debate y como vinieron anticipando los libertarios, con un mayor control de la gestión provincial.

Ante esto el Frente Jujuy Crece ya se prepara para defender la gestión provincial que fue ratificada por los jujeños, pero no sabemos qué podrá suceder en el 2026 por las políticas que pueda implementar el Gobierno nacional.

El presidente de la Cámara, Alberto Bernis, sabe qué tiene que hacer y tiene cintura para ello, sólo hay que esperar que se reinicie la actividad legislativa para ver quien es quien.