Los videos más vistos en nuestras redes

ELIANA VALVERDI

Durante 2025, los contenidos audiovisuales de El Tribuno de Jujuy tuvieron un impacto significativo en las redes sociales, consolidando la presencia digital del medio en Instagram, Facebook y TikTok.

En una era cada vez más digitalizada, resulta fundamental reconocer el alcance logrado a través de nuestras plataformas: las visualizaciones, la recepción de la comunidad, los comentarios y las interacciones se convierten en indicadores claves para analizar el desempeño de los contenidos y continuar ofreciendo información de interés para nuestros seguidores.

Instagram se posicionó como la red principal para conectar con la audiencia, a través de reels que combinaron información, emoción, entretenimiento y coberturas de eventos que se transformaron en recuerdos para muchas familias jujeñas, como la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Uno de los reels más vistos del año fue nuevamente de temática paranormal como el año pasado: "Aparición misteriosa en Monte Quemado", que alcanzó 544.859 visualizaciones, con 4.046 me gusta y 572 comentarios. El hecho ocurrió en la provincia de Santiago del Estero y muestra el momento en que se escucha el grito de una mujer, situación que atemorizó a vecinos de la zona. En redes, los usuarios debatieron sobre el origen del fenómeno, asociándolo a figuras populares como la almamula o la llorona.

Sin embargo, el equilibrio entre lo paranormal y lo emotivo también marcó tendencia. El segundo reel más visto fue un video reciente, registrado durante la Cena Blanca 2025, donde se observa a un padre ayudando a los egresados a cruzar los charcos de agua para no arruinar su vestimenta. Titulado "Un padre ayudó bajo la lluvia a los egresados", el contenido alcanzó 410 mil visualizaciones, 10,1 mil me gusta y 275 comentarios, convirtiéndose en un gesto solidario que conmovió a la comunidad jujeña.

En TikTok, uno de los videos más populares estuvo vinculado a un fenómeno meteorológico. Se trató de "Impresionantes imágenes del viento", ocurrido en Catamarca, donde un fuerte temporal acompañado por una nube de polvo provocó daños materiales. El video registró 163,1 mil visualizaciones, 4.335 "me gusta" y 81 comentarios.

No obstante, otro contenido superó esa evalución en cuanto a interacción con la audiencia: la visita a Jujuy de un periodista de TN, en el marco de la subida al cerro de la Virgen de Punta Corral. Aunque obtuvo 78,8 mil visualizaciones, el video generó 4.554 "me gusta" y 101 comentarios, reflejando un alto nivel de participación de los usuarios.

Facebook: viralización y alcance masivo. En Facebook, una de las redes históricas del medio, volvió a viralizarse el mismo contenido de Instagram nombrado anteriormente. Con la descripción "Una extraña aparición atemoriza a vecinos del barrio Belgrano de la ciudad de Monte Quemado, en cercanías a una sala velatoria",

que alcanzó 492.078 visualizaciones, 3.334 me gusta y 536 comentarios, demostrando el interés sostenido del público por este tipo de contenidos.

Balance general

Si bien la web de El Tribuno de Jujuy continúa cumpliendo un rol central en la información local y nacional, este relevamiento refleja el impacto de los reels y videos publicados en nuestras redes sociales.

A ello se suma el alto nivel de visualización e interacción que alcanzan diariamente las placas informativas difundidas en distintos horarios, reafirmando el compromiso del diario con la actualización permanente de contenidos.

Los materiales audiovisuales que marcaron el 2025 estuvieron principalmente vinculados a temáticas paranormales, emotivas y fenómenos climáticos.

Este anuario resume la valoración de visualizaciones e interacciones registradas en las redes de Facebook, Instagram y TikTok de El Tribuno de Jujuy durante el 2025. Desde el medio reafirmamos el compromiso de continuar informando a la comunidad, generando contenidos audiovisuales que acompañen, interesen y respondan a las demandas de nuestra audiencia, que es el motor principal de nuestro trabajo diario.